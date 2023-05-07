مودريتش يرفض عرضا سعوديا ضخما.. ويتفق مع الريال على التجديد

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، توصل لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد، إلى اتفاق مع إدارة ناديه لتجديد عقده لموسم إضافي.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2022- 2023.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"سيبقى لوكا مودريتش في ريال مدريد الموسم المقبل أيضا، الاتفاق تم من حيث المبدأ على العقد الجديد ساري المفعول حتى يونيو 2024".

أضاف:" رفض مودريتش عرضا من ضخما من الدوري السعودي من أجل الاستمرار مع ريال مدريد، أولويته هي البقاء".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.