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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الريادة: الصورة التي خرج بها الحوار الوطني ردت على المشككين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنَّ مجلس أمناء ومقرري اللجان بـ الحوار الوطني سهلوا على كل المشاركين في الحوار الوطني الكثير من الأمور، خاصة عندما حولوا المحاور الثلاثة السياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، إلى 19 لجنة، ومن ثم تحويل اللجان إلى 113 موضوعًا، وبالتالي أصبح الأمر سهلًا على كل المشاركين في الحوار الوطني سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو قوى ناعمة أو نقابات أو غيرها من الفئات، إذ يستطيعوا من خلال تلك التقسيمات تحديد أهم الموضوعات بالنسبة لهم للتحدث والنقاش فيها ومن ثم تقديم الحلول والمقترحات.

وأضاف «حسنين»، خلال مداخة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإعداد والتجهيز للحوار الوطني استغرق عامًا وهذا توقيت مناسب وليس طويل، مشيرًا إلى أنَّ الصورة التي خرج بها هذا الحوار ردت على المشككين في أهميته وإعداده والتجهيز له.

 113 موضوعًا تشمل كل مناحي الحياة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر

وأوضح رئيس حزب الريادة، أنَّ 113 موضوعًا تشمل كل مناحي الحياة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الحوار الوطني جمع بين كل القوى السياسية سواء المؤدية أو المعارضة، والجميع يشارك في هذا الحوار من أجل الحفاظ على الوطن باعتباره مظلة التي تحمي كل المصريين.

الحوار الوطني حزب الريادة كمال حسنين إكسترا نيوز المصريين

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