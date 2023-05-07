أحد المكرمين من الرئيس: العمال حصلوا على مكتسبات كبيرة في عهد السيسي |فيديو

زيادة الأجور لـ 3500 جنيه

أكد عادل عبد الرحمن، مدير عام على المعاش، بوزارة الطيران المدني، أن تكريم الرئيس السيسي لي، أكبر جائزة حصلت عليها بعد عملي على مدار 36 عامًا، مشيرًا إلى أن تكريم الرئيس شرف لي ولعمال مصر.

وقال عادل عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية “دي أم سي”: أقول لعمال مصر "العمل والإخلاص وتحقيق الأهداف كل فرد في مكانه بدون كلل أو ملل".

وتابع مدير عام على المعاش، بوزارة الطيران المدني، أن العمال حصلوا على مكتسبات كبيرة جداً في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه تمت زيادة الأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه، وإنشاء صندوق إعانات العمال والطوارئ، إضافة إلى صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

ظهر من تكريم الرئيس السيسي لسيدات

وأشار عادل عبد الرحمن إلى أن هناك مساواة بين المرأة والرجل في الأعمال، وهو ما ظهر من تكريم الرئيس السيسي لسيدات.