عاجل
العثور على 3 كيلو من مخدر الهيدرو بحوزة شخص في الشروق عوامل ساهمت في عدم إدراج مصر على القائمة السوداء لـ "العمل الدولية".. ملتزمون بالمعايير العالمية.. واطلاق حزمة من القوانين العمالية .. وتوقيع 64 اتفاقية مع المنظمة الدولية الخشت: حجم الإنجازات في مستشفى الشيخ زايد لطب الأسنان تمثل نقلة وإضافة كبيرة هل تخشى روسيا الهجوم المضاد.. موسكو تجلي السكان من مواقع مجاورة لمحطة زابوريجيا مع تحذيرات كييف.. ووكالة الطاقة الذرية قلقة من حادث نووي خطير عرس قطر الندى| قصة قصيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أثري: منطقة مير في أسيوط بها 15 مقبرة ترجع إلى العصر القبطي

منطقة مير بمحافظة
منطقة "مير" بمحافظة أسيوط

قال الدكتور مجدي شاكر الخبير الأثري، إن منطقة "مير" بمحافظة أسيوط تحتوي على عدد كبير من آثار الفترة البيزنطية القبطية، موضحا أن محافظة أسيوط بها مقابر أثرية كبيرة جدا، خاصة منطقة «مير» بها 15 مقبرة ترجع الى العصر القبطي .

وأضاف «مجدي شاكر»  خلال لقاءه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أننا نفتقد "سياحة الكرنفالات" ويمكن الاهتمام بها من خلال بعض الأعياد، على غرار موكب المومياوات، مشيرا إلى أننا يجب أن نستغل الاحتفالات والأعياد مثل شم النسيم ووفاء النيل لعمل تنظيم لدعم السياحة والحضارة المصرية القديمة.

وأشار الخبير الأثري، إلى أننا بحاجة الي الاهتمام الثقافي ، والمصري القديم كان مؤمنا بالبعث وكان حريص على دفن أشيائه وامتاعه معه في المقبرة، لافتا إلى أن هناك مشكلة عند البعض بشأن الحضارة المصرية وديما مصر عاملة «هس هس» ويسعوا إلى هدم ثوابت الدولة ولكن الدولة ترد بالقوة الناعمة والإنتاج الفني.

منطقة مير القبطية محافظة أسيوط سياحة الكرنفالات موكب المومياوات الاحتفالات الحضارة المصرية القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهم

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

تواجه اتهامات.. رابطة الأندية في ورطة بسبب تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

ضحية كولر.. خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الزمالك

ترشيحاتنا

لماذا احتفى جوجل بالموسيقار العالمي يوهانس برامز؟

بعد حفلها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها

القوى المدنية السودانية تحث «أبو الغيط» على التدخل لوقف القتال في الخرطوم

نقله في برميل.. كشف لغز العثور على جثة شخص بجبل قنا

القبض على المتهمين بسرقة أموال من داخل شقة بالخليفة

تزيد التركيز وتسرع الإدراك.. أستاذ تكنولوجيا يكشف أهمية الوسائل الحديثة في التعلم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

فيديو

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ