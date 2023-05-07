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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يفتتح مستشفى كلية طب الأسنان بفرع جامعة القاهرة بالشيخ زايد

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 

 

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، منذ قليل ، مستشفى طب الأسنان التعليمي وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت ، أن المستشفى الجديد ستضم كافة تخصصات طب الأسنان، كما تضم عيادات مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومعامل مجهزة بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، كما تضم المستشفى 10 وحدات بعيادة العلاج الاقتصادي، بالإضافة إلى 3 وحدات لعلاج المرضى من ذوي الهمم، وذلك من خلال نخبه متميزة من أطباء الأسنان.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات من أجل تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، ويشمل مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبوالريش المنيرة والياباني، والمجمع الطبي الجديد بالجامعة الدولية، ومستشفى طب الأسنان، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى ثابت ثابت لعلاج الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى المعهد القومي للأورام الجديد 500500.

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي اليوم
أحدث الاجهزة الطبية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أطباء الأسنان Jobs Education

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