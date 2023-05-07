الخشت: حجم الإنجازات في مستشفى الشيخ زايد لطب الأسنان تمثل نقلة وإضافة كبيرة

قال الدكتور محمد الخشت، إن حجم الإنجازات التي تمت في مستشفى الشيخ زايد لطب الفم والأسنان يمثل نقلة وإضافة كبيرة على جميع المستويات والقطاعات من حيث استكمال إنشاء المستشفى وما تضمه من اجهزة المحاكاة، وعدد الاسرة، وغرف العمليات، وأجهزة الأشعة والفحص والليزر، وتحقيق تقدم كبير في التحول الرقمي.

وأكد الدكتور محمد الخشت خلال افتتاح مستشفى طب الاسنان بالشيخ زايد ، أن طب الفم والأسنان له علاقة طيبة بتكنولوجيا النانو تكنولوجي، وهو ما يتضح من خلال حجم الأبحاث الكبير التي تستخدم النانو وهو ما يمثل إحد اسباب الأقدم غي المسوق الذي حققته جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة وتلذي جاء نتيجة خطط مدروسة تم وضعها.

وأشار إلى وجود الجامعة عام ٢٠٢٣ في ٤ تخصصات ضمن أفضل ١٠٠ جامعة على مستوى العالم، واخترقت حاجز أفضل ٥٠ جامعة في تخصص هندسة البترول، كما تقدمت الجامعة بشكل مبيريك في تخصص طب الأسنان والعلوم الطبية في تصنيف QS الانجليزي، كما جاءت الجامعة داخل النربع الذهبي "Q1" في تصنيف سيماجو.

وأوضح الدكتور الخشت، أن كلية طب الفم والأسنان نجحت في استكمال منظومة التحول الرقمي بها وربط مؤسساتها بالمنظومة الالكترونية وتحويلها إلى منظومة متكاملة، وتوظيف التابلت واستخدامه في الكشف والعلاج.

رئيس جامعة القاهر يفتتح مستشفى الشيخ زايد لطب الفم والأسنان

رئيس جامعة القاهر يفتتح مستشفى الشيخ زايد لطب الفم والأسنان

رئيس جامعة القاهر يفتتح مستشفى الشيخ زايد لطب الفم والأسنان

رئيس جامعة القاهر يفتتح مستشفى الشيخ زايد لطب الفم والأسنان

رئيس جامعة القاهر يفتتح مستشفى الشيخ زايد لطب الفم والأسنان