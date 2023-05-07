محافظ الغربية يتفقد أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام بزفتى

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على متابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام بمركز زفتى، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى

وشملت تفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات بزفتى، المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية العسكرية بقرية سندبسط ومدرسة الحج توفيق الجوهري بقرية دهتورة.

وخلال الجولة تابع المحافظ أداء الطلاب لامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكداً على توفير كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

ووجه رحمي بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.

والجدير بالذكر أن 113466 طالب يؤدون امتحانات الصف الرابع، و 112045 طالب امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالب يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالب امتحانات الصف الأول الثانوي، و 39952 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي، أما الشهادة الإعدادية المحلية، فيؤدي 90428 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في 408 لجنة، و2040 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة.

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