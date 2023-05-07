روسيا تبنى مدينة جديدة في خيرسون الأوكرانية

نقلت وكالة “تاس” الروسية كلمة القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو والذي أعلن أنه يتم تشغيل المرافق الرئيسية في القاطعة في إطار بناء مدينة جديدة على شريط أرابات الساحلي في الأشهر المقبلة.

وأضاف سالدو قائلا: "تجري على قدم وساق أعمال التصميم والمسح، ومعظم المرافق قيد الإنشاء بالفعل، وتشارك الشركات الخاصة في هذا العمل، وهناك العديد ممن يرغبون في المشاركة. ومن جانبي أشرف بشكل شخصي على تنفيذ تعليمات رئيس الدولة بهذا الخصوص".

وأكد سالدو على أنه يتم خلال العمل الاسترشاد بأكثر التكنولوجيات تقدما في مجال العمران والبناء.

وقال :" المدينة الجديدة ستتوسع باستمرار ولن يتوقف البناء عند المرافق الأساسية".

وأعرب القائم بأعمال حاكم المقاطعة: "من دواعي سروري أن أشارك في بناء هذه المدينة الجديدة".

وذكر سالدو، أن المدينة الجديدة تضاهي مدينة ماريوبول، ومن المقرر أن تكون مزودة بشبكة طرق سيارات وسكك حديدية متطورة وحديثة”.