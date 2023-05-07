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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي سوبر أفريقيا لليد والقنوات الناقلة

يد الأهلي والزمالك
يد الأهلي والزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي في مواجهة هامة اليوم الأحد، عندما يلتقي مع فريق الزمالك، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، الذي يقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة.

تبدأ مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة كما ستذاع عبر شاشة قناة الأهلي.

وتأهل فريق رجال يد الأهلي الى المباراة النهائية مباشرة بعد أن اعتذر نادي الترجي التونسي عن عدم المشاركة في البطولة  فيما تأهل الزمالك للنهائي عقب تخطيه فريق جي اس كي الكونغولي بنتيجة 45-25.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لمباراة النهائي التي تقام في السابعة مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

يذكر أن حامل لقب السوبر الأفريقي سيتأهل مباشرة إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد "السوبر جلوب".

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