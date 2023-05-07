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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. كهربا: مليش ذنب في اللي بيحصل واسمي بيتحط في كل حاجة.. وفرج عامر ينتقد تصريحات باتشيكو

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

كهربا: أنا زعلان من اللي بيحصل.. مليش ذنب وبيتحط اسمي في كل حاجة

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات خاصة بلاعب النادي الأهلي محمود كهربا، عبر أون تايم سبورتس.

وقال كهربا: “أنا زعلان جدًا من اللي بيحصل في الأجواء المصرية، مليش ذنب في أي حاجة وبيتحط اسمي في كل حاجة، واللي بيحصله كل ده بيصعب عليه نفسه”. 

 

فرج عامر عن تصريحات باتشيكو: جايز بعد كلامه الزمالك يرجعه

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تصريحات المدير الفني لنادي بيراميدز بعد الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر.

وكتب عبر فيسبوك: "عيب الكلام اللي قالة باتشيكو ، هو اتغلب بالرغم إن معاة فريق قوي جدا ولاعبين مميزين وإمكانياتهم الفنية أعلى من قدراتة التدريبية ، ولعبوا مباراة رائعة ، لكن هو كان عايز يمنع إدارة بيراميدز من اتخاذ قرار ضده وأيضا بيحاول يفكر في مستقبله التدريبي وجايز بعد كلامه الزمالك يرجعه".

 

أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته ويهديها أغنية| شاهد

احتفل الفنان أحمد سعد، بعيد ميلاد ابنته علياء، وسط أجواء عائلية وحضور الاصدقاء.

وشارك أحمد سعد، متابعيه على إنستجرام صوراً من الاحتفال، وظهر وهو يغني لابنته: “يا نجمة في السما عالية يا علياء”. 

 

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