كهربا: أنا زعلان من اللي بيحصل.. مليش ذنب وبيتحط اسمي في كل حاجة

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات خاصة بلاعب النادي الأهلي محمود كهربا، عبر أون تايم سبورتس.

وقال كهربا: “أنا زعلان جدًا من اللي بيحصل في الأجواء المصرية، مليش ذنب في أي حاجة وبيتحط اسمي في كل حاجة، واللي بيحصله كل ده بيصعب عليه نفسه”.

كهربا :اللي معاه ربنا يمشي على المية

وتابع كهربا عن رجوعه بقوة بعد فترة الإيقاف: “اللي معاه ربنا يمشي على المية ويمشي على السما، واللي معاه أبوه وأمه يقفل الدنيا كلها”.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالة عشر في تاريخه بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في النسخة رقم 20 من البطولة.