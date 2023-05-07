وجيه أحمد: ركلة جزاء الأهلي في السوبر صحيحة.. ومدافع بيراميدز يستحق الطرد

أشاد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، بالمستوى الذي قدمه الحكم محمود البنا، خلال مباراة السوبر المصري الذي جمع بين الأهلي وبيراميدز، مساء الجمعة بالإمارات.

وأضاف وجيه أحمد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مباراة السوبر كانت قوية للغاية وما أثار حفيظتي هو تصريحات بيراميدز التي هاجمت حكم المباراة.



وتابع وجيه أحمد، أن الحكم محمود البنا، قدم مباراة جيدة، لم تخلو من الخطاء بطبيعة الحال، إلا أن الخطا الوحيد من وجهة نظري هو عدم حصول علي جبر، على بطاقة حمراء خلال اللقاء.



وأكد وجيه أحمد، على صحة ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر، بسبب إهمال مدافع بيراميدز وتهوره مما تسبب في عرقلة لاعب الأهلي.