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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم على صحراوي مغاغة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 4 اشخاص في حادث تصادم ميكروباص ومركبة توك توك بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز مغاغة شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 28 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بملوي جنوب المنيا

ضمن الموجة الـ 21.. إزالة 33 حالة تعد خلال حملات مكبرة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطار من عمليات النجدة، بتصادم سيارة ميكروباص ومركبة توك توك بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة شمال المنيا

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم عبد الرحمن. ع. م 28 سنة وعماد. س. ع 28 سنة  وروماني. ا. س 27 سنة وفادي. ي. ع 23  سنة  مقيمون جميعا بمركز سمالوط .

تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة .

 

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