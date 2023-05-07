بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم على صحراوي مغاغة بالمنيا

أصيب 4 اشخاص في حادث تصادم ميكروباص ومركبة توك توك بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز مغاغة شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطار من عمليات النجدة، بتصادم سيارة ميكروباص ومركبة توك توك بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة شمال المنيا

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم عبد الرحمن. ع. م 28 سنة وعماد. س. ع 28 سنة وروماني. ا. س 27 سنة وفادي. ي. ع 23 سنة مقيمون جميعا بمركز سمالوط .

تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة .