الأمم المتحدة: المنتدى الحضري العالمي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة بالمدن

قالت ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن المنتدى الحضري العالمي رقم 12، المقرر انعقاده في مصر يستهدف أن تساعد المدن بعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال وضع معايير جديدة تتبعها كل المدن حول العالم.

وأضافت أن الاجتماع السابق للمنتدى في ماليزيا كان فيه 24 ألف مشارك، وكانت هذه المشاركة كبيرة للغاية وأثناء الاجتماع العاشر في أبو ظبي وصلنا الى نفس الرقم من المشاركين، كما كانت لدينا أهم نتائج لاجتماع عالمي يأخذ في اعتباره ذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت ان المنتدى يهدف إلى اتخاذ إجراءات تنفذ على أرض الواقع والهدف منه ان نتأكد أنه لن يتخلف أحد عن الركب ونستطيع ان نقدم امثلة في هذا الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة وناقشت هذا مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ونحن نسعى لعقد الاجتماع في مصر التي وصفتها بانه افضل مكان يعقد به الاجتماع.

وأكد على التزام فريق العمل التابع لبرنامج المستوطنات البشرية بالعمل مع مصر والوزارات المعنية خلال التحضير لاجتماع المنتدى الحضري العالمي.