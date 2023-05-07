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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: مصر تولي أهمية كبيرة لحل أزمات الدول العربية

صدى البلد

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تسعى دائما لأن يكون هناك حلول عربية لقضايا المنطقة العربية، مضيفا أن مصر تولي أهمية كبيرة لحل أزمات الدول العربية.

قال الوزير شكري رئيس الدورتين للاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب اليوم الأحد المنعقد في القاهرة، بشأن سوريا والسودان “إننا معنيون بتنفيذ مخرجات اجتماع عمان بشأن سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية”

وأضاف شكري قائلا أن “الشعب السوري واجه تحديات إرهاب التنظيمات، ولابد من إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن لتعود سوريا إلى السوريين، مشددا على ضرورة أن لا يكون في الامة العربية لاجئ أو نازح أو متضرر من أثر الإرهاب والاختطاف والكوارث”

وتابع وزير الخارجية أن “الجميع عليه مسئولية لنقف إلى جوار الشعب السوري لتخطي الأزمة، مختتما أن الحكومة السورية عليها مسئولية رئيسية لتسوية هذه الأزمة”.

ترأس سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

وعقد شكري، يصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك مع لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد اليوم السبت اجتماعًا طارئًا برئاسة مصر، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير لاجتماعي اليوم في القاهرة.

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