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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائح صيني يعثر على جثة تحت سريره بمقاطعة التبت.. سر اكتشافها صادم

العثور على جثة تحت
العثور على جثة تحت سرير صيني في التبت..سر اكتشافها صادم

في واقعة ذات تفاصيل صادمة من نوعها، أقام سائح صيني داخل غرفة بها جثة تحت سريره بالفندق الذي أقام فيه بـ منطقة “التبت” التابعة لحكم الصين. 

بدأت الواقعة عندما حجز الصيني “تشانج” غرفة داخل فندق  Guzang Shuhua وبينما يأخذ قيلولة بالغرفة شمّ رائحة كريهة اعتقد في بادئ الأمر أنها صادرة عن قدميه.

قرر السائح الصيني غسل قدميه والقيام بجولة بموقع قريب من الفندق ثم عاد ثانية لغرفته ليفاجأ بزيادة قوة الرائحة الكريهة في المكان، وفقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية. 

تفاصيل 

على الفور، قرر المواطن الصيني تغيير الغرفة بالتواصل مع موظفي الفندق، والذين بدورهم أجابوا طلبه خلال ساعات ونقل بالفعل لغرفة جديدة، لكن لم تمض سوى ساعات قليلة على وجود “تشانج” في غرفته الجديدة ليتفاجأ برجال شرطة يخبرونه بعثورهم على جثة تحت سريره الذي تركه.

وفي وقت لاحق، أبلغ رجال الشرطة الصيني بإلقائهم القبض على شخص ذات صلة بالجثة التي عثر عليها في غرفته، والتي قتلها المتهم ونقلها للفندق كي يتخلص منها لاحقا، لكنه قرر في النهاية الهرب فقط.

وقرر تشانج  مشاركة قصته المخيفة على شبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي، معلقا: "ما زلت أشعر بالخوف ولا أستطيع النوم بسهولة".

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