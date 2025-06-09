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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"ترامب" يتخذ قرارا عظيما للتعامل مع الفوضى في كاليفورنيا.. تفاصيل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
قسم التوك شو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اتخذنا قرارا عظيما بإرسال قوات الحرس الوطني للتعامل مع الفوضى في كاليفورنيا.

وأضاف "ترامب" لو لم نتخذ هذا القرار لكانت لوس أنجلوس محيت تماما.
صرّح حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، اليوم الاثنين بأنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على النشر الاستثنائي للحرس الوطني من قِبل الإدارة لمواجهة المتظاهرين ضد الهجرة الذين خرجوا إلى شوارع لوس أنجلوس.

الحرس الوطني في لوس أنجلوس

وقال نيوسوم، وهو ديمقراطي، لشبكة MSNBC يوم الأحد: "إن استخدام الحرس الوطني لولاية ما دون استشارة حاكم تلك الولاية أمر غير قانوني وغير أخلاقي".

ساد الهدوء شوارع المدينة المترامية الأطراف، التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، في معظمها صباح يوم الاثنين، بعد يوم من إغلاق الحشود طريقًا سريعًا رئيسيًا وإشعال النار في سيارات ذاتية القيادة، بينما ردّت قوات إنفاذ القانون بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

تركزت احتجاجات يوم الأحد في عدة أحياء بوسط المدينة وعدد قليل من الأماكن الأخرى. 

كان هذا اليوم الثالث والأكثر كثافةً من المظاهرات ضد حملة ترامب على الهجرة في المنطقة، حيث أثار وصول حوالي 300 جندي من الحرس الوطني غضبًا وخوفًا بين العديد من السكان.

المتظاهرين في لوس أنجلوس

تفرق العديد من المتظاهرين في لوس أنجلوس مع حلول المساء، وأعلنت الشرطة الأمريكية تجمعًا غير قانوني، تمهيدًا لتدخل الضباط واعتقال من يرفض المغادرة. 

ألقى بعض من بقوا أشياء على الشرطة من خلف حاجز مؤقت. وألقى آخرون قطعًا من الخرسانة والحجارة والدراجات البخارية الكهربائية والألعاب النارية على ضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا وسياراتهم المتوقفة على الطريق السريع 101 المغلق جنوبًا. ركض الضباط تحت جسر علوي للاحتماء في نقطة ما.

تم نشر الحرس الوطني خصيصًا لحماية المباني الفيدرالية، بما في ذلك مركز الاحتجاز في وسط المدينة حيث تركز المتظاهرون.

صرح قائد شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، بأن الضباط "مُثقلون" بالمتظاهرين المتبقين. 

وقال إن من بينهم محرضين منتظمين يظهرون في المظاهرات لإثارة الشغب.

تم اعتقال عشرات الأشخاص طوال عطلة نهاية الأسبوع، اعتُقل أحدهم يوم الأحد لإلقائه زجاجة مولوتوف على الشرطة، وآخر لاصطدامه بدراجة نارية في صف من الضباط..

كاليفورنيا الحرس الوطني لوس أنجلوس جافين نيوسوم الرئيس الأمريكي المتظاهرين

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