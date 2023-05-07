كأس العالم لسلاح الشيش.. محمد حمزة يهزم بطل الصين ويضمن ميدالية لمصر

حقق البطل المصري محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش الفوز على بطل الصين في ربع نهائي كأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية بنتيجة 15-8.

وتأهل حمزة بذلك إلى الدور نصف النهائي ليضمن بذلك الحصول على ميدالية لمصر بكأس العالم.

وكان قد حقق حمزة الفوز في دور ثمن النهائي على حساب مواطنه البطل المصري علاء أبوالقاسم، فيما فاز على لاعب فرنسا 15 /13 فى دور الـ 32 قبل الفوز على لاعب صربيا بنتيجة 15 / 8 فى دور الـ64.

وتشهد البطولة مشاركة 203 لاعبين في منافسات الفردي و27 دولة في منافسات الفرق.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: علاء أبو القاسم المصنف السادس عالميًا ومحمد حمزة المصنف الـ 11 عالميًا ومحمد حسن المصنف الـ 40 عالميًا ومحمد عصام المصنف الـ 64 عالميًا وعبدالرحمن طلبة المصنف الـ 328 عالميًا.