طوابع تروي الحكاية.. عملات خالدة بمناسبة المتحف المصري الكبير

في لحظة تختلط فيها هيبة الماضي بروح الحاضر، أصدرت كلا من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والهيئة القومية للبريد مجموعة استثنائية من الطوابع والعملات التذكارية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي ينتظره العالم كأعظم صرح أثري وحضاري في القرن الحادي والعشرين.

عملات خالدة في ذكرى المتحف المصري الكبير

ومع كل قطعة من هذه الإصدارات، تروي حكاية جديدة من حكايات مصر التي لا تنتهي.. حكاية تجسدها عملات ذهبية وفضية، وطوابع بريدية تحمل صور الملوك والتماثيل والواجهات المعمارية، لتصبح رسائل صغيرة من التاريخ تبعث إلى الحاضر.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار إن هذه الإصدارات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توثيق اللحظات التاريخية الكبرى، وترسيخ الهوية الوطنية عبر رموز فنية تُخلد حدثا يمثل ذروة العطاء الثقافي والحضاري لمصر الحديثة.

رسائل من الذهب والفضة

وزير المالية المصري أحمد كجوك عبر عن فخره بالإبداع المصري في تصميم العملات التذكارية الخاصة بالمتحف الكبير، مؤكدا أنها ليست مجرد وسيلة تذكارية، بل قطع فنية راقية تحمل روح المكان وعظمة ما يحتويه من كنوز وآثار استثنائية.

وتضم المجموعة ست فئات جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 25 جنيها، 50 جنيها، و100 جنيه، صُممت جميعها بعناية لتعكس ملامح المتحف المصري الكبير من المسلة المعلقة وواجهة المتحف إلى تمثال رمسيس الثاني وقناع توت عنخ آمون الذهبي.

طوابع تنبض بالتاريخ والتكنولوجيا

من جانبها، أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع تذكارية تجسد روعة المتحف وثراء مقتنياته، مطبوعة بدقة عالية تبرز جمال التصميم المعماري للمتحف وما يضمه من كنوز أثرية.

وشملت الإصدارات شيتًا تذكارياً (14×23 سم) يضم خمسة طوابع لتماثيل أثرية من مقتنيات المتحف، إلى جانب مجموعة من ثلاثة طوابع (5×9 سم) تُبرز واجهته المعمارية، ويتصدرها شعار "المتحف المصري الكبير".

ولأن مصر تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا، جاءت الطوابع مزودة بتقنية QR Code التي تتيح للمهتمين والباحثين خوض تجربة معرفية تفاعلية، تروي لهم قصة الإصدار والمناسبة التي يوثقها، في تزاوج مدهش بين التاريخ والرقمنة.



رموز خالدة لحدث استثنائي

وزير السياحة والآثار شريف فتحي أكد أن هذه الإصدارات ليست مجرد تذكارات، بل توثيق بصري ووجداني للحظة فارقة في تاريخ مصر، تعكس حرص الدولة على إبراز مكانة المتحف المصري الكبير كرمز حضاري عالمي يروي تاريخ مصر الخالد أمام العالم.

أما وزير الاتصالات عمرو طلعت، فأشار إلى أن الطوابع البريدية تمثل رسائل ثقافية وفنية تعبر عن عبقرية المصري القديم وتؤكد الدور الريادي لمصر في حماية إرثها وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة حضارتها العريقة.