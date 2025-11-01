البحيرة تستعد لمشاركة العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير بحالة من الفرحة

استعدت محافظة البحيرة بمتابعة البث المباشر للحدث التاريخي عبر شاشات العرض التي تم تجهيزها لتمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث العالمي التاريخي لحظة بلحظة، ومشاركة الوطن والعالم فرحة افتتاح صرح يليق بعظمة مصر وتاريخها الممتد منذ آلاف السنين.

يمكنك متابعة الحدث مباشرة من خلال البث المباشر بكل دمنهور ميدان الأوبرا وميدان جلال قريطم والنادي الاجتماعي ومركز شباب دمنهور و مركز التنمية الشبابية بكفر الدوار و مركز شباب رشيد و مركز شباب الدلنجات و نادي المعدية بإدكو و مركز شباب كوم حمادة و مركز شباب أبو المطامير و نادي مبارك بالنوبارية و النادي الاجتماعي بوادي النطرون و نادي بدر الرياضي بمركز بدر و مركز التنمية الشبابية بإيتاي البارود و مركز شباب أبو حمص و مركز التنمية الشبابية بحوش عيسى.