قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحيرة تستعد لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير عبر 47 موقعًا مجهزًا بشاشات عرض عملاقة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 تستعد محافظة البحيرة لتعيش واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ مصر الحديث، حيث تتجه أنظار العالم إلى افتتاح المتحف المصري الكبير أيقونة المجد المصري وبوابة الحضارة إلى المستقبل.

و أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أنه تم تجهيز 47 موقعًا على مستوى المراكز والمدن بشاشات عرض  في الميادين العامة ومراكز الشباب والأندية الاجتماعية، لتمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث العالمي التاريخي لحظة بلحظة، ومشاركة الوطن والعالم فرحة افتتاح صرح يليق بعظمة مصر وتاريخها الممتد منذ آلاف السنين.

وأضافت المحافظ أن هذا الحدث العالمي مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، وخاصة أبناء البحيرة، الذين سيشاركون تلك اللحظة التاريخية بكل حب وانتماء للحضارة المصرية العريقة، التي أبهرت العالم عبر العصور.

ومن أجل تمكين المواطنين من المشاركة في هذه اللحظة التاريخية، تم تجهيز 47 موقعًا على مستوى المحافظة لمتابعة الحدث عبر شاشات العرض العملاقة، منها:

دمنهور: النادي الاجتماعي و  مركز شباب الحرية و مركز شباب دمنهور و ميدانا جلال قريطم والساعة.

كفر الدوار: مركز التنمية الشبابية و مدخل المدينة و مراكز شباب البسلقون، اليمنية، الكريون، الحاجر، العدلي، معمل القزاز، قومبانية أبوقير، كوم البركة، كوم اشو، سيدي غازي.

  رشيد: ميدان الحرية و مركز شباب رشيد و مركز شباب إدفينا و مركز شباب البوصيلي.

حوش عيسى: مركز التنمية الشبابية و مركز شباب أبو الشقاف و ميدان المحطة.

الدلنجات: مراكز شباب الدلنجات و زاوية أبوشوشة و الحجر المحروق.

إدكو: نادي المعدية و مركز شباب 6 أكتوبر و منتزه إدكو الدولي.

شبراخيت: مراكز شباب محلة بشر و أبو منجوج 

كوم حمادة: مركز شباب كوم حمادة.

المحمودية: النادي الاجتماعي.

أبو المطامير: قصر الثقافة و مركز الشباب و ميدان الأبطال و نادي مبارك بالنوبارية.

وادي النطرون: نادي الصيد و النادي الاجتماعي و مركز الشباب و قصر الثقافة.

الرحمانية: مركز شباب الرحمانية و نادي الرحمانية و حديقة المدينة.

بدر: نادي بدر الرياضي.

إيتاي البارود: مركز التنمية الشبابية.

وأكدت المحافظ أن تجهيز هذه المواقع يأتي في إطار حرص المحافظة على تمكين أبناءها من متابعة لحظة فارقة في تاريخ الوطن، تعكس جهود الدولة في صون التراث الإنساني وإحياء الهوية المصرية الأصيلة.

وأشارت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُجسّد ملحمة جديدة من ملاحم الإنجاز الوطني، تؤكد أن مصر ما زالت تكتب صفحات المجد والعطاء للحضارة الإنسانية.

البحيرة محافظة البحيرة المتحف المصرى احتفالات البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

الفنانة هدي الاتربي

هدى الأتربي تقدم أغنية في هيروشيما.. وتكشف عن اسم شخصيتها برمضان 2026

الفنانة بسنت النبراوي

بسنت النبراوي تنضم إلى مسلسل "البخت" في موسم دراما رمضان 2026

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد