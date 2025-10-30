محافظ البحيرة تكرم مديرة وحدة طب الأسرة بقرية المجد بالرحمانية

قامت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكريم الدكتورة دعاء جمعة الطحان مديرة وحدة طب الأسرة بقرية المجد بمركز الرحمانية، تقديرًا لجهودها المتميزة وإخلاصها في العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وعقب الجولة الميدانية التي قامت بها أول أمس لتفقد الوحدة والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها.

حيث أشادت محافظ البحيرة بما لمسته خلال جولتها من انضباط وتواجد كامل للأطقم الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن حسن استقبال المواطنين وتقديم خدمات صحية متكاملة بسهولة ويسر.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتحفيز النماذج المشرفة من الكوادر الطبية والإدارية التي تمثل قدوة في التفاني والانضباط، مشيرةً إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير وحدات طب الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.