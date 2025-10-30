تقديم خدمات طبية لـ 360 مواطناً خلال قافلة سكانية متعددة الخدمات بالبحيرة| صور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات المتكاملة للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، تواصل الوحدات الخدمية تنفيذ القوافل السكانية المتنوعة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع الوعي المجتمعي.

وفى هذا الإطار نفذت وحدة السكان بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وبمشاركة الجهات الخدمية والتنفيذية، قافلة سكانية متعددة الخدمات بقرية محلة فرنوى.

حيث شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 360 مواطناً بمستشفى شبراخيت المركزي بتخصصات أطفال و جلدية و رمد ، كما شاركت القافلة بسيارة تنظيم الأسرة، وتم الكشف وتقديم المشورة الطبية والوسائل المناسبة لعدد 35 سيدة

وفي قطاع التموين، تم دعم القافلة بسيارة تحمل 400 أسطوانة غاز بسعر المستودع وسيارة أخرى محملة بمواد تموينية بأسعار الجملة، إلى جانب الرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم الخاصة ببطاقات التموين والدعم، وكذلك المشكلات المتعلقة بالاستبعاد الناتج عن مخالفات البناء.

كما تم تجريع 100 رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتأمين على الحيوانات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وأهمية تطوير مراكز تجميع الألبان.

وبقطاع النظافة، تم رفع تجمعات القمامة داخل القرية حفاظاً على البيئة العامة، كما تم عقد ندوة توعوية من خلال إدارة الأوقاف حول مخاطر الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع.