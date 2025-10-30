قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ 360 مواطناً خلال قافلة سكانية متعددة الخدمات بالبحيرة| صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات المتكاملة للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، تواصل الوحدات الخدمية تنفيذ القوافل السكانية المتنوعة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع الوعي المجتمعي.

وفى هذا الإطار نفذت وحدة السكان بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وبمشاركة الجهات الخدمية والتنفيذية، قافلة سكانية متعددة الخدمات بقرية محلة فرنوى.

حيث شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 360 مواطناً بمستشفى شبراخيت المركزي بتخصصات أطفال و جلدية و رمد ، كما شاركت القافلة بسيارة تنظيم الأسرة، وتم الكشف وتقديم المشورة الطبية والوسائل المناسبة لعدد 35 سيدة

وفي قطاع التموين، تم دعم القافلة بسيارة تحمل 400 أسطوانة غاز بسعر المستودع وسيارة أخرى محملة بمواد تموينية بأسعار الجملة، إلى جانب الرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم الخاصة ببطاقات التموين والدعم، وكذلك المشكلات المتعلقة بالاستبعاد الناتج عن مخالفات البناء.

كما تم تجريع 100 رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتأمين على الحيوانات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وأهمية تطوير مراكز تجميع الألبان.

وبقطاع النظافة، تم رفع تجمعات القمامة داخل القرية حفاظاً على البيئة العامة، كما تم عقد ندوة توعوية من خلال إدارة الأوقاف حول مخاطر الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع.

البحيرة محافظة البحيرة قوافل طبية صحة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ترشيحاتنا

دعاء للشعب السوداني

دعاء من القلب.. الأزهر يتضرع إلى الله لحفظ السودان وأهله

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو حكماء السودان وعقلاء العالم للتدخل العاجل والتوسُّط لوقف نزيف دماء الأبرياء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق أكثر من ألف قافلة دعوية لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم بين الشباب

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد