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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقنيات ومميزات كاميرات المراقبة الحديثة بمصر .. تعرف عليها

غرفة مراقبة الطرق
غرفة مراقبة الطرق

تستخدم تقنيات كاميرات المراقبة الحديثة في مصر على نطاق واسع في العديد من الأماكن العامة والخاصة، مثل الشوارع والميادين والمولات والمستشفيات والمدارس والمصانع والمناطق السكنية والمطارات والموانئ وغيرها.

فخلال السنوات القليلة الماضية تم تركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة بكافه المحاور والطرق الحيوية لضبط كل ما يخل بالأمن العام بشكل عام ، ورصد حاله المرور وحوادث الطرق بشكل خاص للتعامل الفوري معها .

وتتضمن تقنيات كاميرات المراقبة الحديثة في مصر العديد من الخصائص والميزات المتطورة، مثل:

- الدقة العالية:

تستخدم الكاميرات ذات الدقة العالية لتوفير صور واضحة ودقيقة للأحداث التي يتم تسجيلها.

- التسجيل المستمر:

تمتاز كاميرات المراقبة الحديثة بالتسجيل المستمر والتخزين الآلي للصور والفيديو، مما يتيح مراجعة الأحداث المسجلة في أي وقت.

- التعرف على الوجوه:

تستخدم بعض الكاميرات تقنيات التعرف على الوجوه لتحديد هوية الأشخاص الذين يمرون أمامها، مما يتيح تتبع حركتهم وتحديد هويتهم.

- الكشف عن الحركة:

تستخدم الكاميرات حساسات الحركة لتحديد الأحداث المشبوهة والتنبيه عنها، مما يساعد على تحسين الأمن والسلامة.

- التحكم عن بعد:

تمكن بعض تقنيات كاميرات المراقبة الحديثة المستخدمين من التحكم في عمل الكاميرات والتسجيل عن بعد، مما يتيح مراقبة الأحداث المختلفة بكل سهولة ، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع كاميرات المراقبة الحديثة في مصر بتقنيات الاتصال الحديثة مثل الإنترنت وتقنيات الجوال، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الصور والفيديوهات المسجلة في أي وقت.

الكاميرات عالية الدقة (HD):

تستخدم هذه الكاميرات تقنية التصوير بدقة عالية لتوفير صورة واضحة ودقيقة، مما يساعد في تحسين جودة المراقبة وتحديد هويات الأشخاص بدقة عالية.

تقنية الإضاءة الخلفية (Backlight):

تستخدم هذه التقنية لتحسين جودة الصورة في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث تقوم الكاميرا بتوجيه الضوء الخلفي نحو الشخص أو الكائن المراد تصويره للحصول على صورة واضحة وغير مشوشة.

تقنية التعرف على الوجوه (Facial Recognition):

تستخدم هذه التقنية لتحديد هويات الأشخاص بناءً على ملامح وجوههم، وتستخدم بشكل عام في الأماكن التي تتطلب مستوى عالٍ من الأمن مثل المطارات والمحطات والفنادق والمستشفيات.

تقنية التعرف على الأشياء (Object Recognition):

تستخدم هذه التقنية لتحديد الأشياء التي تم تصويرها بالكاميرا، ويتم ذلك من خلال تحليل الصورة وتمييز الأشياء بناءً على شكلها وحجمها ولونها.

تقنية الذكاء الاصطناعي (AI):

تستخدم هذه التقنية في كاميرات المراقبة لتحسين جودة الصورة وزيادة دقة التعرف على الأشخاص والأشياء، وتتيح هذه التقنية للكاميرات التعرف على الأنماط السلوكية للأشخاص والكائنات المرصودة وتنبئ بالتهديدات المحتملة.

تقنية التخزين السحابي (Cloud Storage):

تستخدم هذه التقنية لحفظ الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة.

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