الأمن يكشف حقيقة انتشار عملة مزورة فئة 100 جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم بثه على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن منشورا بتحذير المواطنين من انتشار عملة مزورة فئة (100 جنيه) بالأسواق.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.. وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مندوب مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمناقشته أقر باستخدامه الصفحة المشار إليها فى تسهيل تجارته ، ومشاركة المنشور عبر صفحته عقب قيام أحد زملائه السابقين بالشركة محل عمله (محاسب – مقيم بمحافظة الجيزة) ببث المنشور المشار إليه على المجموعة الخاصة بالعاملين عبر تطبيق "واتس آب"، وباستدعاء الأخير ومناقشته أقر باضطلاعه ببث المنشور بهدف تحذير زملائه .

وأشار إلى مشاهدته لذلك المنشور عبر بعض الصفحات بموقع "فيس بوك" دون التأكد من صحته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين لادعاءاتهما الكاذبة.