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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مياه أسيوط تعلن عن ضعف وصول المياه للأدوار العليا بمنطقة الوليدية

شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط

تعلن  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمنطقة الوليدية مساء الأحد الموافق  7/5/2023  استعدادا لأعمال الغسيل والتطهير في إطار خطة الصيانة الدورية للمروقات  والتي تنفذها الشركة بصفة دورية حرصا على سلامة المنتج المقدم للمواطنين وذلك لمدة 48 ساعة كحد أقصى. 


وأوضحت الشركة انه طبقا للخطوات التنفيذية للخطة المتبعة لتطهير المروقات والخزانات الأرضية سيتم خروج مروق 1 لمحطة مياه الوليدية.

  
علما بأنه سيتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها التصميمية 300ل/ث أثناء عملية غسيل وتطهير المروق ويتم ذلك بالتنسيق مع المعمل الكميائي  بالمحطة مع وجود المسئول من الشئون الصحية .
وأشارت إلى أن هناك خطة غسيل دورية  للمحطات تنتهجها الشركة للإرتقاء بمعايير جودة المياه المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة، مما يضمن جودة المياه المنتجة من المحطة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

 

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IMG-20230507-WA0003
IMG-20230507-WA0003
شركة مياه الشرب باسيوط الصيانة الدورية الصرف الصحي بأسيوط ضعف المياه خزانات

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