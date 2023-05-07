عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء جراحتين قلب مفتوح متقدمة بمستشفى الزقازيق العام.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي  للقضاء علي قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، و الدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء إثنين جراحة قلب مفتوح متقدمة وعالية الخطورة.

وكيل صحة الشرقية يطمئن على مصابي حادث انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الجراحة الأولى لمريض كان يعاني من ضيق شديد في الصمام الميترالي، مع تكلس الصمام وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرؤي، وارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات، مع تدهور وظائف الكبد وضعف عام، والجراحة الثانية لمريضة كانت تعاني من عيب خلقي مركب بالقلب، وثقب بين الاذنين مع وجود عيب خلقي مركب بالقلب، وعيب مركب بالبطين الأيمن، والصمام ثلاثي الشرفات، والحالات الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة، تحت إشراف أطباء القلب.

وأضاف أن الأطباء نجحوا في إجراء جراحة قلب مفتوح للحالة الأولى، لتغيير الصمام الميترالي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، وإجراء جراحة قلب مفتوح معقدة للحالة الثانية لإعادة هيكلة البطين الأيمن وإعادة تشكيل حلقة الصمام ثلاثي الشرفات وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، وغلق الثقب بين الاذنين برقعة من الغشاء التاموري للقلب.

قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، والدكتور جلال بليغ مدير المستشفى، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الجمهورية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاج على نفقة الدولة العمليات الجراحية العناية المركزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الإعتزال

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

رسالة قوية من نجم الزمالك للأندية: فوقوا بقى إحنا رايحين لمأساة جديدة

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

ترشيحاتنا

مدبولي: الحكومة تتطلع إلى تطبيق التعاون مع مجموعة البنك الدولي بهذا الشكل

العرابي يحدد موعد انتهاء الأزمة السورية..فيديو

مدبولى: هناك علاقة قوية بين مصر والبنك الدولي

إعلان عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة

فضيحة مدوية.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الجيش الأوكراني

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا.. ماذا حدث؟

الأنيميا العنيدة مؤشر للإصابة بمرض مميت | انتشر بين الشباب مؤخرا

سائح صيني يعثر على جثة تحت سريره بمقاطعة التبت.. سر اكتشافها صادم

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ