إجراء جراحتين قلب مفتوح متقدمة بمستشفى الزقازيق العام.. تفاصيل

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، و الدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء إثنين جراحة قلب مفتوح متقدمة وعالية الخطورة.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الجراحة الأولى لمريض كان يعاني من ضيق شديد في الصمام الميترالي، مع تكلس الصمام وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرؤي، وارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات، مع تدهور وظائف الكبد وضعف عام، والجراحة الثانية لمريضة كانت تعاني من عيب خلقي مركب بالقلب، وثقب بين الاذنين مع وجود عيب خلقي مركب بالقلب، وعيب مركب بالبطين الأيمن، والصمام ثلاثي الشرفات، والحالات الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة، تحت إشراف أطباء القلب.

وأضاف أن الأطباء نجحوا في إجراء جراحة قلب مفتوح للحالة الأولى، لتغيير الصمام الميترالي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، وإجراء جراحة قلب مفتوح معقدة للحالة الثانية لإعادة هيكلة البطين الأيمن وإعادة تشكيل حلقة الصمام ثلاثي الشرفات وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، وغلق الثقب بين الاذنين برقعة من الغشاء التاموري للقلب.

قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، والدكتور جلال بليغ مدير المستشفى، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.