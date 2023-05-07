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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مأساة تكساس.. بايدن يأمر بتنكيس أعلام الولايات المتحدة |تفاصيل

جو بايدن
جو بايدن

أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتنكيس جميع الأعلام في الولايات المتحدة بعد مقتل مواطنين أمريكيين في إطلاق النار في تكساس.

وقال بايدن، في بيان نشر علي موقع البيت الأبيض: "أمرت بخفض نصف علم الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وجميع المباني الحكومية والساحات العامة، والمواقع العسكرية والقواعد البحرية، وجميع سفن الحكومة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأضاف: “سيتم تنكيس الأعلام إلي نصف الصاري حتى 11 مايو 2023”.

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وأضاف بايدن أنه أصدر تعليمات للوكالات الفيدرالية بتقديم كل الدعم اللازم للتحقيق في الحادث.

كما طلب الرئيس الأمريكي، من الكونجرس إعادة تقديم مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية والمجلات عالية السعة.

وفي وقت سابق، وقع حادث إطلاق نار في تكساس بأحد مراكز التسوق، حيث قتل تسعة اشخاص.

جو بايدن الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي تكساس

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