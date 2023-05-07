بفارق 5 نقاط.. الأهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بنهائي كأس السوبر الأفريقي لليد

انتهى الشوط الأول من مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة 14–9.

وتألق في الشوط الأول عمر خالد كاستيلو الجناح الأيمن للأهلي الذي أحرز 6 أهداف، وكذلك حسن قداح الظهير الأيسر للزمالك بتسجيله 3 أهداف.

وتأهل الأهلي مباشرةً إلى المباراة النهائية، عقب انسحاب الترجي التونسي، بينما صعد الزمالك بعد فوزه الكبير على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45–25.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، في البطولة التي أقيمت العام الماضي في النيجر.