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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة البنك الأهلي لمواجهة شبان مسلمين قنا في كأس مصر

فريق البنك الاهلي
فريق البنك الاهلي

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق شبان مسلمين قنا ضمن مباريات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس مصر والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها استاد القاهرة في السادسة مساء. 

وجاءت القائمة على النحو التالي.. 
حراسة المرمي
محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..
محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ خالد مصطفى

خط الوسط..
محمد فتحي _   إسلام  جابر _محمد هلال _ حمدي علاء  _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ كريم بامبو 

خط الهجوم ..
 أسامة فيصل _ باسم مرسي _ حسام أشرف

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