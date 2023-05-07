عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي للسير نحو الجمهورية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب شحاتة أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لن تصبح متقدمة إلا بتحولها لدولة صناعية، موضحا أنه بالنظر إلى العصور القديمة فنجد أنه منذ قيام الثورة الصناعية وحتى عصر العولمة الاقتصادية  لم يتحقق التقدم فيها إلا بالتصنيع.

 

وتابع أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن الحوار الوطني سيكون فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي، ودعم مساهمته في الناتج القومي، بعد أن واجه عدد من العراقيل أدت بدورها إلى تراخي دوره في تحقيق التنمية.

 

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الحوار الوطني سيشهد الاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد والصناعة، ومن ثم استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات.

 

وأردف أبو زيد أن الإرادة السياسية للنهوض بالقطاع الصناعي موجودة، وبدأت منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، منوها أن بعد ضمان وجود إرادة  سياسية ينبغي النظر إلى مواجهة تحدي التصنيع وأن يكون على رأس أولويات الحوار الوطني من أجل  تنمية وتعميق الصناعة المصرية لمضاعفة إنتاجها وتعزيز الاعتماد على انفسننا وتقليص الاعتماد على الخارج.

 

وعن تحديات القطاع الصناعي ودورها في تراجع دوره، قال عضو صناعة البرلمان، أن القطاع يعاني من قلة المواد الخام أو السلع الوسيطة، لافتا النظر إلى أن هذا الأمر ظهر جليا بعد زيادة حدة مشاكل سلاسل التوريد عقب جائحة كورونا والأزمات العالمية المتعاقبة.

 

واستطرد النائب شحاتة أبو زيد أنه يوجد مشكلة في ندرة ندرة الأراضى الصناعية المرفقة، ناهيك عن زيادة سعرها، وهذا الأمر يجب أن يكون له خطة محكمة تساهم في طرح الأراضي بحق الانتفاع أو التملك بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها.

 

كما لفت عضو صناعة النواب النظر إلى اشكالية المصانع المتعثرة، مطالبا بحضرها لأنها ثروة مهدرة تحتاج لبث الروح بها مجددا للنهوض بالاقتصاد المصري من أجل السير بخطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

 

الاقتصاد والصناعة الإقتصاد المصرى الثورة الصناعية الحوار الوطني الحوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 7-5-2023

سوزوكى تعلن عن أسعار 2023 للسيارة سياز

التموين تحذر المواطنين من شراء الذهب بهذه الطريقة

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

قائد القوات البرية الأوكرانية يكشف موعد استيلاء روسيا علي باخموت

دعاء الامتحان من القرآن.. 10 آيات تسهل الصعب وتلهمك الصواب في الجواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

حسام سندي وضهري.. صور أثارت ضجة لـ شيرين مع زوجها

سائق يفأجا بـ حفرة كبيرة بالأرض في بريطانيا..هل ابتلعت سيارته؟

بدون مكياج.. إسعاد يونس في أحدث ظهور

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ