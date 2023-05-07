برلماني: الحوار الوطني فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي للسير نحو الجمهورية الجديدة

قال النائب شحاتة أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لن تصبح متقدمة إلا بتحولها لدولة صناعية، موضحا أنه بالنظر إلى العصور القديمة فنجد أنه منذ قيام الثورة الصناعية وحتى عصر العولمة الاقتصادية لم يتحقق التقدم فيها إلا بالتصنيع.

وتابع أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن الحوار الوطني سيكون فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي، ودعم مساهمته في الناتج القومي، بعد أن واجه عدد من العراقيل أدت بدورها إلى تراخي دوره في تحقيق التنمية.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الحوار الوطني سيشهد الاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد والصناعة، ومن ثم استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات.

وأردف أبو زيد أن الإرادة السياسية للنهوض بالقطاع الصناعي موجودة، وبدأت منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، منوها أن بعد ضمان وجود إرادة سياسية ينبغي النظر إلى مواجهة تحدي التصنيع وأن يكون على رأس أولويات الحوار الوطني من أجل تنمية وتعميق الصناعة المصرية لمضاعفة إنتاجها وتعزيز الاعتماد على انفسننا وتقليص الاعتماد على الخارج.

وعن تحديات القطاع الصناعي ودورها في تراجع دوره، قال عضو صناعة البرلمان، أن القطاع يعاني من قلة المواد الخام أو السلع الوسيطة، لافتا النظر إلى أن هذا الأمر ظهر جليا بعد زيادة حدة مشاكل سلاسل التوريد عقب جائحة كورونا والأزمات العالمية المتعاقبة.

واستطرد النائب شحاتة أبو زيد أنه يوجد مشكلة في ندرة ندرة الأراضى الصناعية المرفقة، ناهيك عن زيادة سعرها، وهذا الأمر يجب أن يكون له خطة محكمة تساهم في طرح الأراضي بحق الانتفاع أو التملك بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها.

كما لفت عضو صناعة النواب النظر إلى اشكالية المصانع المتعثرة، مطالبا بحضرها لأنها ثروة مهدرة تحتاج لبث الروح بها مجددا للنهوض بالاقتصاد المصري من أجل السير بخطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة.