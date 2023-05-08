تفاصيل أكبر قضية تهريب آثار في تاريخ مصر.. المحكمة تسدل الستار المؤبد لـ11 مصريا وأمريكي وغرامة 10 ملايين جنيه

شهدت اليوم محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية،الحكم على 12 متهما بينهم أمريكي و11 مصريا،في قضية تهريب آثار والمعروفة إعلاميا بواقعة. اكبر قضية تهريب آثار في تاريخ مصر داخل مطار جون إف كينيدي.



واصدرت المحكمة اليوم، قرارها، في حق ١٢ متهما بينهم امريكي بالسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه لاتهامهم بـ تهريب آثار مصرية، بعد ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون إف كينيدي.

تهريب آثار

في السطور التالية نرصد تفاصيل القضية من البداية، حيث أنه في ١٣ اكتوبر ٢٠٢٢، قرر المستشار محمد محمود خلف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة احالة أمريكيا و١١ مصريا للجنايات لاتهامهم بتهريب ٥٨٦ قطعة آثار مصرية وذلك بعدما تم ضبطه فى فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي.

حيث تم ضبط المتهم في قضية تهريب آثار معه تلك القطع الأثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها و من بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.



تهريب آثار.. جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثارا مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات وشكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمون من الثاني وحتى الأخير.

وكان من أغراضها تهريب آثار إلي خارج البلاد علي النحو المبين بالتحقيقات وحاز وأحرز و باع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

تهريب آثار.. كما أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير شاركوا في عصابة كان من أغراضها تهريب أثار إلى خارج البلاد و اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار محل الاتهام فوقعت الجريمة.



وزارة السياحة

وشهد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة أنه بتاريخ 30 /1 /2020 ورد إليه بريده الإلكتروني رسالةمن إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة مفادها ضبط المتهم الأول بتاريخ 22 /1 /2020 بمطار جونکیندي بولاية نيويورك، وبحوزته 360 قطعة أثرية مصرية مخبأة داخل ثلاث حقائب مسجلة برحلة مصر للطيران منمطار القاهرة الدولي، فضلًا عن توافر معلومات بضلوعه في وقائع تهريب وبيع الآثار خلال عدة سنوات سابقة.