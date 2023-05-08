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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مروان ابن دمياط.. الأول على الوطن العربي في التحدث باللغة العربية الفصحى

مروان ابوالروس
مروان ابوالروس

وجد نفسه يتحدث اللغة العربية بطلاقه منذ الصغر، عمل على تنمية تلك الموهبة، فلقد نشأ على حب اللغة العربية وعشق مفرداتها فأصبحت القراءة هي المتنفس الوحيد له.

الأول على مستوى الوطن العربي في التحدث باللغة العربية الفصحى

مروان أبو الروس الطالب بالصف الثاني الثانوي والبالغ من العمر 17 عامًا، أكد " لصدى البلد: أنه يعشق اللغة العربية منذ الصغر، وكان يستمتع بقراءة الكتب والقصص المختلفة واكتشف حبه الكبير للشعر، فشارك في الكثير من الأنشطة سواء في المدرسة بالبرنامج الإذاعي الذي كانت منه نقطة البداية، أو أماكن أخرى تهتم بالأدب والشعر والقراءة.

 وأشار إلى أنه اشترك  في عدة مسابقات وزارة التربية والتعليم، واستطاع تحقيق الفوز في العديد منها.

والدته ومعلمينه اكثر داعمين له

وأضاف أن والدة ووالدته ومعلمينه من الداعمين  له، ورحلته بالثانوية العامة لم تكن سهلة بل تخللتها العديد من المصاعب فهو في القسم العلمى وحريص على الاجتهاد ورغم ذلك  استطاع حصد المركز الأول في مسابقتي الجمهورية والوطن العربي للتحدث باللغة العربية الفصحى وإلقاء الشعر.

حلمه أن يصبح مهندس كيميائي 

وتابع أنه يتمنى أن يصبح مهندس كيميائي وان يكون في نفس الوقت قد خطى خطوات نحو إلقاء الشعر باللغه العربيه الفصحى ويشارك في العديد من المسابقات  الدولية. 

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