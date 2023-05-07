غياب لاعب سابع.. الترجي التونسي يتلقى صدمة جديدة قبل مواجهة الأهلي

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي صدمة جديدة، قبل مواجهة النادي الأهلي الجمعة المقبلة بملعب "رادس"، في "ذهاب" الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكتب أحمد حسن نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "وفقًا لصحيفة الشروق التونسية: قبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبل.. معز بن شريفية تعرض لإصابة قبل مواجهة الإفريقي في الدوري التونسي، ليشارك بدلًا منه صدقي الدبشي"



وقررت لجنة الانضباط بـ"كاف" حرمان الترجي التونسي من جماهيره في أربع مباريات بعد أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا السبت الماضي.



وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة 19 مايو الحالي. وأسند «كاف»، مهمة إدارة مباراة الإياب إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.