دعاء للزوجة المريضة .. 70 فيهم العلاج

دعاء للزوجة المريضة، الدعاء بالشفاء للمريض هي أفضل هدية يقدمها في شدته وبدعوة واحد قد يشفيها الله عز وجل من الأمراض ويصرف عنها الوجع، ودعاء للزوجة المريضة نعرضه في السطور التالية.



ويستحب في دعاء للزوجة المريضة أن يقول زوجها تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا، أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ والتحصن بالرقية الشرعية والأدعية والأذكار من هدى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد كان يكثر من الاستعاذة بالله من الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئْ الْأَسْقَامِ) رواه أبو داود.

- ويذكر اسمها في دعاء للزوجة المريضة اللهم اشفي زوجتي الغالية شفاء عاجلآ لايغادر سقما اللهم أستودعك إياها فأحفظ وديعتك ي أكرم الأكرمين.

-اللهم يا خالق المُعجزات ويا رب المُستحيلات سبحانك اللهم انت القادر ونحن العاجزون.

-اللهم اني أسألك شفاء لزوجتي عاجلًا غير آجل شفاءًا لا يغادره سقمًا برحمتك يا ارحم الراحمين.

- ويستحب أن نقول في دعاء للزوجة المريضة اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

-اللهم يا من ترد للمريض صحته وتستجيب من البائس دعائه اجب دعوة عبدك الفقير إليك وحقق امنيتي فى شفاء زوجتي برحمتك يا ارحم الراحمين ، ومن الأدعية التي تقال للزوجة المريضة اللهم اشف زوجتي وعافها.

- اللهم اشرح صدرها للإيمان، اللهم ارزقها الهداية، اللهم أرها الحق حقا وارزقها اتباعه، وأرها الباطل باطلا وارزقها اجتنابه، اللهم أبعد عنها رفقاء السوء، اللهم جنبها الفواحش والمعاصي.

-أعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ.

اللهم إني أدعوك باسمك الأجل وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك المتعال الذي ملأ الأركان.

- وفي كلمات دعاء للزوجة المريضة نقول اللهم إني اسألك بنور وجهك وأركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم اشفي زوجتي.

- اللهم إشفي زوجتي شفاء لا يغادر سقما وجبرا يليق بكرمك يتعجب منه أهل سمائك قبل أهل أرضك يا أرحم الراحمين.

اللهم اشفي زوجتي من كل داء فهي صديقتي ورفيقتي وحبيبتي الحمد لله علي كل شيء.



اللهم اشفي زوجتي

اللهم اشفي زوجتي شفآء لا يغادر سقمآ، تلك هي أهم الكلمات التي يفضل الدعاء بها لزوجها وفي شدة المرض يدعوا الزوج لزوجتها ويكرر كل فترة واخرى اللهم اشفي زوجتي والزوج المؤمن الحق يدعو ربه ويحمده على كل شيء والصبر في مثل هذه الابتلاءات صبره كبير بالاضافة الى دعاء اللهم اشفي زوجتي هناك الكثير من الآيات في القرآن الكريم التي تبين عظم الأجر الكبير في الصبر على الابتلاءات ولا يوجد أشد من ابتلاء سيدنا أيوب بمرضه.

- يا خالق المعجزات ويارب المستحيلات سبحانك انت القادر ونحن العاجزين اللهم اشفي زوجتي وانثر الصحه بجسدها .

-اللهم يا من تعيد للمرضى صحتهم تستجيب دعاء البائس يارب انت رب الأطباء يارب افرح قلوبنا بخبر شفائها.

-اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى و بصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن على زوجتي ب الشفاء العاجل، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا و اشفها و عافها واعف عنها واشملها بعطفك ومغفرتك.

- اللهم اشفيها وطهر جسدها وأسكب عليها أنهارا من الراحه وأبعث في جسدها الصحة والعافية يارب اشفها شفاء لا يغادره سقما.

-اللهم اجعلنا قرة عين لبعض يارب العالمين.

-اللهم اقسم لها من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك.

-اللهم اشف زوجتي فأنت أعلم بحالها مني اللهم رد إليها صحتها وعافيتها وخفف المها اللهم احفظها لنا وردها إلينا عاجلًا غير آجلًا يارب العالمين.

-ياودود ياكريم يا ذا العرش المجيد أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تشفي زوجتي وقرة عيني وتردها إلينا سالمة معافاة من كل مرض وداء.

- اللهم اسكب في جسدها نهرا من العافيه يسري في اوردتها وراحه لاتزول اللهم انت الشافي المعافي اشفها شفاء لايغادر سقما.

ربي استودعتك من هي اعز علي من نفسي يامنزل الشفاء ورافع البلاء ويامجيب الدعاء يامن تعيد المريض لصحته ويامن تستجيب دعاء البأس.

اللهم اشف زوجتي ورد لها صحتها وعافيتها يارب. اللهم خفف عنها كل ذرة ألم تشعر بها وكل ذرة تعب ترهقها اللهم اشفها فأنت الشافي المعافي أنزل عليها رحمتك لتزيل تعبها يارب العالمين اللهم إشفي زوجتي.

-اللهم أني احببتها أكثر من حبي لنفسي اللهم لا قوة لي بضرر يمسها ولا حزن يسكن عينها اللهم اشفها وانزع المرض من جسدها يا رحيم زوجتي. يارب إنها قطعة من قلبي وجزء من حياتي وأنت تعلم إن مسها الضر مسني اضعافه اللهم اشف زوجتي ورد لها عافيتها ياحي ياقيوم اللهم اشفها وعافها بيدك الخير و انك على كل شي قدير.

-اللهم اني أسألك شفاء لزوجتي عاجلًا غير آجل شفاءًا لا يغادره سقمًا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إشفي زوجتي شفاء لا يغادر سقما وجبرا يليق بكرمك يتعجب منه أهل سمائك قبل أهل أرضك يا أرحم الراحمين اللهم أشفي زوجتي شفآ لا يغادر سقمآ .

- اللهم إنا نسألك تحصين أجسادنا وأجساد أهلنا وأولادنا، وكل من يهمنا أمرهم والمؤمنين جميعًا، ونسألك تحصين الأماكن التي ينبت فيها والأماكن التي انتقل إليها والأماكن التي نعمل بها، والطرق التي نسير فيها، والوسائل التي ننتقل بها، ودعاء تحصين النفس من كل شر.

- اللهم عليك بكل المتسببين في إيذائنا والذين كادوا لنا الذين مكروا بنا والذين تآمروا علينا والذين ظلموا والذين حسدونا، سواء كانوا من الجن أو من غير الجن أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

- ونقول في اللهم اشفي زوجتي اللهم الطف بجسدها اللهم ارحم ضعفها وقلة حيلتها اللهم اشفها وعافها ورد لها قوتها ولا تفجع قلوبنا بها، يارب هون عليها وبشرنا بشفائها.

- زوجتي يارب إشفيها لتعود كما كانت إلهي إنها ترجو شفائك فلا تحرمها لذة الراحة اللهم إشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي جسد زوجتي الذي يضج به الاوجاع ربي اشفها من مرضها و اشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم والبسها العافيه واجعل ما اصابها تكفير لذنوبها اللهم امين.

-اللهم اشفي زوجتي وارفع وتجاوز عنها ربي لاتريني فيها بأسا يبكيني اللهم اشفها شفاء لا يغادرة سقما اللهم خذ بيدها و احرسها بعينك التي لا تنام يارب إغرس في نبضات قلبها راحه وفي جسدها عافية لا تفارقها أبدا.

- ياربي وحدك تعلم كم تتألم وكم تعاني اعجز عن تقديم اي شيء لها سوى الدعاء وانت ربنا القادر على كل شيء ارفع عنها ماصابها اللهم اشفها وعافها واحرسها واحميها ولاتريني فيها بأسا يبكيني.