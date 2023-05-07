طوكيو وسيول تحاولان دفن أحقادهما التاريخية في أول زيارة لزعيم ياباني منذ عقد|تقرير

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن 'قلبه يعتصر ألما' من اجل الكوريين الذين عانوا من الاستعمار، حيث تسعى سيول وطوكيو إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وكان كيشيدا في سيول في أول زيارة ثنائية رسمية يقوم بها زعيم ياباني إلى كوريا الجنوبية منذ أكثر من عقد. التقى بالرئيس يون سوك يول ، الذي جعل تحسين العلاقات المتوترة مع اليابان أولوية قصوى لإدارته.

ولطالما كانت الدولتين الجارتين من شرق آسيا ، وكلاهما حليفان أمنيان مهمان للولايات المتحدة ، على خلاف حول القضايا التاريخية المرتبطة بالاحتلال الاستعماري الوحشي لليابان من عام 1910 إلى عام 1945 لشبه الجزيرة الكورية ، بما في ذلك العبودية الجنسية والعمل القسري.

وقال كيشيدا ، متحدثا بعد القمة مع يون: 'قلبي يتألم لأن العديد من الناس مروا بتجربة صعبة وحزينة للغاية في بيئة قاسية في ذلك الوقت'.

وقال يون إن زيارة كيشيدا أظهرت أن 'الدبلوماسية المكوكية' - الزيارات المتبادلة المنتظمة والمحادثات رفيعة المستوى - عادت إلى مسارها بعد توقف طويل خلال خلاف تجاري مرير مرتبط بقضية العمل الجبري.

وقال يون ، الذي كان في طوكيو في مارس في زيارة لإصلاح العلاقات ، 'بناءً على الصداقة والثقة التي لدي مع رئيس الوزراء كيشيدا ، سأعمل على تعزيز التعاون الثنائي الأعمق نحو مستقبل جديد'.

تم نسف العلاقات الثنائية في عام 2018 ، عندما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب ، مما أغضب طوكيو وأطلق سلسلة متصاعدة من الإجراءات الاقتصادية المتبادلة.

لكن يون ، الذي تولى منصبه العام الماضي ، سعى إلى دفن الأحقاد التاريخية ، وأعلن في وقت سابق عن خطة لتعويض الضحايا دون مشاركة مباشرة من طوكيو - وهي خطوة لم تكن تحظى بشعبية على الصعيد المحلي ، لكنها ساعدت في تحسين العلاقات مع اليابان.

وقال كيشيدا يوم الأحد 'بينما تمضي حكومة كوريا الجنوبية قدما ... تأثرت برؤية هذا العدد الكبير من الناس يفتحون قلوبهم على المستقبل بينما لا ينسون مصاعب الماضي'.

توقع الخبراء على نطاق واسع أن طوكيو لن تقدم اعتذارًا جديدًا ، وتوقف كيشيدا عن هذا ، وبدلاً من ذلك أعاد تأكيد 'الاعتذار الصادق' الذي قدمته الإدارات السابقة في طوكيو.

قال تشوي أونمي ، الباحث في معهد أسان لدراسات السياسة ، لموقع YTN: 'هناك أجزاء من بيان كيشيدا لا ترقى بالتأكيد إلى مستوى توقعاتنا'.

'ولكن على الرغم من أنه قال إن هذا كان شعوره الشخصي ، أود أن أشير إلى تعبيره عن الإخلاص. وأعتقد أن هذا مفيد لأننا نتخذ خطوتنا الأولى للتو في استعادة الدبلوماسية المكوكية.'

خلال قمتهما في مارس ، اتفق كيشيدا ويون على إنهاء القيود التجارية المتبادلة ، حيث دعا كيشيدا الزعيم الكوري الجنوبي إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما هذا الشهر.

بالنسبة إلى يون ، فقد تأخر كثيرا أن 'ينهي البلدان الحلقة المفرغة من العداء المتبادل ويعملان معا' لتحسين الأمن الإقليمي ، كما قال لوكالة فرانس برس في مارس قبل أن يسافر إلى طوكيو.

- 'تهديد خطير' -

وتأتي جهود إصلاح العلاقات في الوقت الذي يضاعف فيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ، الذي أعلن العام الماضي أن بلاده قوة نووية 'لا رجوع فيها' ، في تطوير الأسلحة واختبارها.

أجرت بيونغ يانغ سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق في عام 2023 ، بما في ذلك اختبار إطلاق أول صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب في البلاد - وهو اختراق تقني.

عززت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدورهما تعاونهما الدفاعي ، حيث أجرتا سلسلة من التدريبات العسكرية الرئيسية بما في ذلك تدريبات ثلاثية شاركت فيها اليابان هذا العام.

وقال يون يوم الأحد 'لقد شاركت أنا ورئيس الوزراء كيشيدا الاعتراف بأن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية واليابان ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم'.

واتفق الزعيمان على عقد اجتماع ثلاثي مع الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة السبع المقبلة.

عاد يون مؤخرًا من زيارة دولة لواشنطن ، حيث اتفق هو والرئيس الأمريكي جو بايدن على تعزيز الدفاع النووي للولايات المتحدة عن كوريا الجنوبية وتحسين التعاون مع اليابان.

وقال ليف إريك إيزلي الأستاذ في جامعة إيوا في سيول: 'من المتوقع حدوث المزيد من الاستفزازات الكورية الشمالية وتطويرات الأسلحة قريبًا ، لذا من المهم أن يظل حلفاء الولايات المتحدة متقدمين على بيونغ يانغ'.

'يمكنهم القيام بذلك عن طريق تحسين تنسيق إنفاذ العقوبات ، وتبادل المعلومات الاستخباراتية ، وتدريبات الدفاع الصاروخي ، والتدريبات المضادة للغواصات. ومن المرجح أن يسلط اجتماع بايدن - يون - كيشيدا الضوء على التقدم المحرز في مثل هذا التعاون الثلاثي على هامش قمة مجموعة السبعة في هيروشيما في وقت لاحق من هذا الشهر '.