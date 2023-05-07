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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المستقلين الجدد": الحوار الوطني طريق للإصلاح السياسي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن حزبه على تواصل مع مختلف الأحزاب السياسية.

وأشار خلال استضافته  في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" ، إلى أن توقيت إطلاق الدعوة للحوار الوطني مثالي ومناسب جدا وأعطى قبلة الحياة السياسية للأحزاب.

وأوضح أن المميز في الدعوة للحوار الوطني أنها دعوة شاملة وليست ضيقة، لأن الرأي العام بأكمله يشهدها. وبين أن الحوار حمل فرصة لكل حزب لعرض برنامجه السياسي بهدف المساهمة في حل قضايا المواطن المصري.

الحوار الوطني


وأضاف أن 27% من المشاركات في الحوار الوطني كانت سياسية واقتصادية واجتماعية، وعرّف الحزب بأنه مجموعة تعتقد فكرا معينا وتحاول تنفيذه على الأرض لخدمة المواطن البسيط.

وأوضح أن الحوار الوطني ليس فخا بل قدم ضمانات حقيقية للأحزاب لطرح رؤيتها، وتابع أنه "طريق حقيقي وصحيح لإصلاح ما كانت تعاني منه الحياة السياسية".

وبين أن توقيت إطلاق الحوار الوطني منع السُدة السياسية، التي كانت ستدفع بالبلاد إلى عواقب وخيمة، لأنه فتح الأذرع لجميع القوى السياسية الحزبية وغير الحزبية.

الأحزاب السياسية إكسترا نيوز الحياة السياسية الحوار الوطني المواطن المصري رئيس حزب المستقلين

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