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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة حارس الزمالك السابق تخطف القلوب بإطلالة ساحرة

زوجة محمد ابو جبل
زوجة محمد ابو جبل

خطفت الجزائرية سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي علي انظار متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام".

وتألقت الأميرة سمارة يحيى بإطلالة كاجوال مرتدية بنطال جينز وتوب مكشوف ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها .

وتعتمد سمارة يحيى على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها مظهرا جذابا.

كما تعتمد سمارة يحيى على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز زوجة محمد أبو جبل برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكان محمد أبوجبل انضم لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٧_٢٣٢٦٣٠
الجزائرية سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل إطلالة ساحرة إطلالة كاجوال بإطلالة كاجوال

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