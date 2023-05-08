تحذير عاجل لمستخدمي واتساب .. سرقة الحسابات البنكية تتم بهذه الحيلة

شهد تطبيق الدردشة الأشهر عالميا WhatsApp واتساب في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في رسائل البريد العشوائي، والرسائل التسويقية، إلا أن هذه الرسائل تطورت لعمليات احتيال خلال الأشهر القليلة الماضية لتستهدف الاستحواذ على أموال المستخدمين وحساباتهم البنكية.

وبحسب مجلة Business Today فإن إحدى عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا على واتساب هذه الأيام هي تلقي مكالمات صوتية ومرئية من أرقام دولية، والتي تستهدف حصول المحتالين على أرقام هواتفهم، وكذلك معلومات سرية يمكنهم استخدامها لسرقة الأموال من حساب المستخدم.

ويعمل واتساب من خلال شبكة VoIP ، مما يعني أنه يمكن للأشخاص إجراء مكالمات من أي بلد دون تكبد رسوم إضافية، الأمر الذي جعل من السهل على المحتالين إجراء مكالمات دولية واستهداف المستخدمين بطريقة عشوائية، والحصول على بياناتهم لاستغلالها.

وفقا للمجلة فإنه يبج على المستخدمين عدم الرد على أي مكالمات من أرقام أجنبية لا يعرفونها، أو عدم إعطاء أي بيانات مهمة للمتكلم على الأقل، حيث يحاول المحتالون الحصول على معلومات سرية يمكنهم استخدامها لسرقة الأموال من حساب المستخدم.

ومن الضروري ملاحظة أنه لمجرد تلقيك مكالمة من رقم دولي ، فهذا لا يعني بالضرورة أن مصدر المكالمة من ذلك البلد، وإنما قد يكون داخل الدولة التي تعيش بها ولكن المتصل يستخدم رقما دوليا، كما يجب على المستخدمين توخي الحذر وعدم الكشف عن أي معلومات شخصية أثناء هذه المكالمات.