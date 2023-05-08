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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق لحيازته مواد مخدرة في القاهرة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازتة مواد مخدرة في الشروق.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الغربية حال إستقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جــــرام - مـبلغ مالى - هاتفى محمــــول) .

وبمواجهته إعترف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالى، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة مواد مخدرة المواد المخدرة سيارة ميكروباص شرطة الشروق قسم شرطة الشروق الشروق

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