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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صورت وسط ثعابين.. روجينا عن شخصيتها في مسلسل ستهم: الأصعب في مسيرتي الفنية

روجينا
روجينا

تحدثت الفنانة روجينا عن دورها في مسلسل " ستهم " الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: من أصعب الادوار في مسيرتي الفنية وكل مشهد من مشاهد العمل شهد جهداً وألماً وعذابات من تغير اللوكيشنات  والمكياج وكان مسلسل صعب ودور مجهد نفسيا وجسدياً مع  صعوبة اللوكيشنات ".

وأكملت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، :"صورنا في لوكيشنات رهيبة منها لوكيشن " الخرابة “ وكنا في مكان فيه ثعابين وحشرات وناموس وصورت فيه أنا وبنتي”.


وأضافت:"حبي للشخصية والدور الذي أرغب في تقديمه وصدقت  الشخصية والقضية وأمنت بها   وكنت ممكن أتخلى عن اي حاجه تخصها حتى أنوثتي، ولما عرفت أن فيه نماذج كتيرة في  مصر  لستات تخلوا عن أنوثتهم  وجمالهم عشان يشتغلوا ويتعبوا، فإزاي ممكن أرفض أقدم شخصية زي دي".

واسترسلت:" هن شخصيات مشرفة تمثل جزء مهم وكبير من المجتمع لذا قررت التعايش مع الشخصية"، متابعة:"بعد أدائي لتلك الشخصية  بقى عندي ثقة في كأنثى جداً مابقاش فارق معايا المكياج وبقيت واثقة في نفسي وشكلي الي ربنا  إدهوني ومستعدة  أن ممكن يطلعلي  تجعيدة كل ماتقدم في العمر وتغير بشرتي  وكنت شايفة نفسي جميلة  وبقيت متقبلة وعندي ثقة في شكلي الي ربنا إدهوني من غير إهتمام بالمكياج أو التفاصيل ".

 

روجينا الفنانة روجينا مسلسل ستهم برنامج “كلمة أخيرة” اخبار التوك شو

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