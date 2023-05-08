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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعدادات القصوي لاستضافة شرم الشيخ لاجتماع بنك التنمية الافريقي

لقاء فودة مع البنك
لقاء فودة مع البنك الافريقي للتنمية

رفعت مدينة شرم الشيخ درجة الاستعداد القصوي لاستضافة اجتماع بنك التنمية الافريقي بمشاركة عدد كبير من دول افريقيا وقد تزينت المدينة وتم تعليق اعلام الدول الافريقية المشاركة  في السواري و اعمدة الإنارة .

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم  بمكتبه بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وفدا من بنك التنمية الأفريقي برئاسة "عبد الرحمن دياو" مدير المكتب القطري للبنك في مصر وبحضور مدير عمليات البنك "صامويل كمارا " وبعض الاستشارين في مجال الطاقة والطاقة النظيفة والمياه والبيئة والصرف الصحي والتنمية المجتمعية والنقل والصناعة
وفي بداية الاجتماع رحب محافظ جنوب سيناء بالوفد متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للبنك بالنجاح.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع علي جاهزية شرم الشيخ لعقد الاجتماعات مؤكدا ان المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة، لافتا الي فتح غرفة عمليات خاصة بالمحافظة تشمل كافة عناصر المحافظة المعنية مثل الدفاع المدني والإسعاف والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء وباقي الجهات طوال فترة انعقاد المؤتمر للتدخل في الوقت المناسب في حالة حدوث ما يستدعي ذلك .

كما أشار المحافظ إلى  ان شرم الشيخ  قادرة علي انجاح اي مؤتمر بها لما تتمتع به من خبرات بشرية وبنية تحتية قوية ومرافق خدمية علي اعلي مستوي تمهد لاستضافة متميزة لكافة المؤتمرات 

من جانبه أشار رئيس الوفد الي ان اللقاء جاء علي هامش التحضير للاجتماع السنوي للبنك وصندوق التنمية الأفريقي المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من ٢٤ الي ٢٨ مايو العام الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، مشيرا الي عقد  الاجتماع السنوي للبنك كل عام في شهر مايو في احد الدول الأعضاء سواء بأفريقيا او أعضاء البنك من خارج القارة .. وينعقد الاجتماع السنوي للبنك  هذا العام في مدينة شرم الشيخ بدعوة من مصر لدعم الاستثمار والتنمية بمشاركة القطاع الخاص في القارة الافريقية.

.لافتا  الي ان الاجتماع يهدف الي بحث برامج التمويل الممكنة لدعم محافظة جنوب سيناء في مجال البيئة واستدامة التنمية التي شملت طفرة هائلة خلال الأعوام السابقة وتوجت مصر باستضافة  مؤتمر  COP 27 .

مما يتطلب معه متابعة التنمية والتطوير في شتى المجالات للمحافظة مؤكداعلي ريادة محافظة جنوب سيناء في مجال الطاقة النظيفة والتحول الرقمي .

وأكد علي قيام بعثة البنك بمتابعة الاجتماعات مع الجانب الفني في المحافظة للوصول لمذكرة تفاهم لتحديد أطر التعاون المستقبلية بين البنك ومحافظة جنوب سيناء

البنك الافريقي للتنمية

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اخبار جنوب سيناء شرم الشيخ اجتماع بنك التنمية الأفريقي اللواء خالد فودة

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