من الإمارات.. كهربا يستمتع بوقته مع أحمد عبد القادر .. شاهد

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كهربا برفقه اللاعب أحمد عبد القادر من الإمارات، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

ولعب محمود عبد المنعم كهربا دورا كبيرا في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، أول أمس الجمعة، حيث شارك بديلا، وتسبب في ركلة جزاء في الوقت الإضافي، أحرزها التونسي علي معلول.

صعبان عليا نفسي.. وماليش ذنب في اللي بيحصل

وقال كهربا خلال مدخلة هاتفية" البطولات بتعوض التعب والحمد لله ربنا حقق أمنيتي، لكن أنا زعلان من اللي بيحصل في الأجواء المصرية، مليش ذنب في أي حاجة واسمي يتم وضعه في كل حاجة، وبيصعب عليا نفسي".

وعن تعامله مع الضغوط في الفترة الماضية بعد توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه لصالح نادي الزمالك، أجاب:" اللي معاه ربنا يمشي على الماية، وأيضا وجود العائلة، دي الأسباب".