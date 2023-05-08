هبة قطب: هناك تطور كبيرة في تفهم المجتمع للزواج من أرملة أو مطلقة

خصص برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" فقرة خاصة للحديث عن فكرة الزواج من شخص مطلق أو أرمل.

وقال محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن الأم دايما لديها عنصرية شديدة ضد المطلقة أو الأرملة لو ابنها عاوز يتجوز واحدة منهم.

واسترسل:" المجتمع ينظر دائما للمطلقة بكونها متهمة بالفشل..الناس بتقول لو مكنش فيها مشكلة مكنتش اطلقت"، منوها بأن المرأة المطلقة يكون حولها شكوك أكثر من الأرملة.

وأضافت "هبة قطب..استشاري العلاقات الزوجية"، أن فكرة زواج شخص من أرملة أو مطلقة كان بمثابة مشكلة كبيرة قديما، ولكن حاليا أصبح هناك تطور كبير في الفكر وتفهم المجتمع لتلك الفكرة.