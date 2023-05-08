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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تنفي الصور المتداولة حول الباعة الجائلين بمحيط محطة مصر

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

كشفت محافظة الإسكندرية، حقيقة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود الباعة الجائلين خارج السوق الحضاري بمحطة مصر وفي الشوارع الجانبية المحيطة بالسوق.


ووجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على الفور عزة سعد رئيس حي وسط بالتنسيق مع الأجهزة المهنية، بالتوجه فورا ومعاينة محيط السوق والتأكد من عدم تواجد الباعة خارج السوق والتعامل بكل حسم مع من تسول له نفسه تشويه هذا المشروع الحضاري العظيم. 

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ووفقًا لبيان المحافظة، أفادت رئيس الحي أنه بعد المرور بمحيط السوق الحضاري في محطة مصر تأكد أن ما تم تداوله من صور خاصة بتواجد الباعة في الشوارع الجانبية المحيطة بالسوق؛ هي صور قديمة أو صور لشوارع جانبية بعيدة عن نطاق المشروع، وأنه تم المرور في جميع الشوارع المحيطة بالسوق بنطاق المشروع والتأكد من عدم وجود باعة جائلين. 


وأكدت رئيس الحي أن إدارات الحي تقوم بالمرور الدوري على سوق محطة مصر وأنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بعودة الإشغالات والباعة الجائلين.
 

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