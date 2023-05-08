بدون ما تغامر.. أفضل موبايل أوبو بمعالج كوالكوم سناب دراجون بسعر مناسب

تتميز هواتف الفئة المتوسطة بكونها تجمع بين عاملي السعر المناسب والجودة العالية والإمكانات القوية، حيث يبحث العديد من الطلبة والشباب باستمرار عن هواتف يمكنها الجمع بين هذين العاملين، وذلك نظرا لأن أسعار هواتف الفلاج شيب تعتبر مرتفعة للغاية.

ويرى موقع India Today أن هاتف Oppo Reno6 من شركة أوبو واحدا من الهواتف التي تقدم أحد أفضل التصميمات، حيث يشبه تصميمه هاتف آيفون iPhone 12 Pro مع كاميرا بارزة في الخلف.

وإلى جانب الشاشة المميزة التي تعرض ألوانًا جيدة عند تشغيل مقاطع الفيديو، فإنها تقدم سطوعا بدرجة كافية لقراءة النصوص تحت أشعة الشمس المباشرة، يأتي أيضا لمعالج القوي من شركة كوالكوم الأمريكية، والبطارية الكبيرة وأيضا الكاميرا المميزة.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno6 في السوق المصري بسعر حوالي 10 آلاف و 880 جنيه وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف أوبو Oppo Reno6

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno6 ، بشاشة من نوع Super AMOLED ، بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض FHD+، ودقة 1080 × 2400 بيكسل ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على هيئة ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية في أعلى يسار الشاشة.

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno6 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ثالثة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno6 بمعالج من نوع Snapdragon 720G من شركة كوالكوم الأمريكية، وحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 618، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، مع بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 50 وات.