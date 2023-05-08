أفلام بتحصل.. شوبير يوجه تساؤل ورسالة مثيرة عبر السوشيال ميديا

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة مثيرة عن الأجواء الرياضية في مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير: “هي ايه الافلام اللي بتحصل دي ياجماعه واحد يقولك كاس الكرامه والتاني يقولك تعهد البطولة!!!؟؟ هو ده بقي مفهوم الرياضه عندنا؟؟؟ لا حول ولا قوة الا باالله”.

وعلي جانب أخر، أعلن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة صارمة بحق نادي الزمالك، عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر الأخيرة أمام النادي الأهلي.

وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تلفزيونية: «قرار الاعتماد على التحكيم المصري لبث الثقة فيهم، والابتعاد عن التحكيم الخارجي».

وأضاف «عقوبة نادى الزمالك الاعتذار وليس الانسحاب عقب اعتماد لجنة المسابقات، وهى عدم المشاركة فى بطولة السوبر لمرة واحدة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه».