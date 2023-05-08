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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال.. ليلى علوي تخطف القلوب في ظهور جديد

ليلي علوي
ليلي علوي

شاركت الفنانة ليلي علوي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ليلى علوي، مرتدية بلوزة ذات ألوان متعددة، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها في تسريحة جذابة.

وتنتظر النجمة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "شوجر دادي" بطولة الفنانين بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

الفنانة ليلى علوى ليلى علوي فيلم شوجر دادي أعمال ليلى علوي النجمة ليلى علوي

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