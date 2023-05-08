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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التجمع يرحب بعودة سوريا للجامعة العربية.. ويطالب باستكمال الجهود لتحريرها من الإرهاب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

رحب حزب التجمع بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات مجلس الجامعة و جميع المنظمات والأجهزة التابعة.

وأشاد " التجمع " فى بيان صحفى له  بالأجواء الإيجابية التى صاحبت اتخاذ هذا القرار ، مشيرا إلى أن نهج اعتماد الدور العربي سبيلًا  لحل الأزمات و الخلافات البينية، يشير إلى وصول السياسة العربية لمرحلة من النضج ، تتفق و إدراكها للتحديات و المخاطر التي تواجه الأمة العربية ، و مواكبة المتغيرات و التحولات الملموسة على المستويين الإقليمي و العالمي .

و قال حزب التجمع أنه يأمل أن يكون قرار عودة سوريا إلى الجامعة دافعًا لتعزيز جهود العمل العربي المشترك و لم الشمل ، و توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية ، و داعمًا لمقومات حماية الأمن القومي العربي ، و حل الأزمة السورية في سياق يؤكد سيادتها و عروبتها ، بعيدًا عن التدخلات الخارجية فى شئونها، و بما يعزز قدراتها في القضاء على الإرهاب ، و دحر الجماعات و المليشيات الإرهابية المسلحة ، ويمهد الأرض لخروج جميع القوات الأجنبية.

و طالب حزب التجمع بالإسراع برفع العقوبات الاقتصادية الظالمة عن سوريا ، و تخفيف معاناة شعبها ، كما يطالب بتكثيف الجهود العربية المشتركة لتحرير الأراضي السورية المحتلة في أسرع وقت ممكن ، و ضمان استعادة الشعب السوري ثرواته المنهوبة ، و استعادة سوريا مكانتها الدولية اللائقة.

حزب التجمع مجلس الجامعة العربية وزراء الخارجية سوريا الدور العربي

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