عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حريص على إنجاح الحوار الوطني

النائب محمد سعد
النائب محمد سعد عوض الله ، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب محمد سعد عوض الله ، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التجهيزات والاستعدادات التي تتم من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني لعقد الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي» تمهد الطريق لانجاح الحوار الوطني والوصول إلى توصيات جادة تساهم في حل بعض المشكلات والأزمات.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والتي شهدت مشاركة واسعة من جانب جميع الأطياف والتوجهات السياسية تؤكد رغبة الجميع في انجاح الحوار الوطني.

وأشار النائب محمد سعد عوض الله ، إلى أن الرئيس السيسي اتخذ العديد من الخطوات التي تعد عاملا رئيسيًا في نجاح الحوار وتوفير مناخ إيجابي، من خلال قرارات العفو الرئاسي المتتالية بالاضافة للاستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الاشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، وكذلك الكلمة التي وجهها للحضور في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أن تلك الخطوات تساهم بالفعل بشكل إيجابي في نجاح الحوار الوطني.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كافة الأحزاب السياسية والشبابية والمجتمعية التي ستشارك في الحوار الوطني وجلساته بالحرص على تقديم رؤيتهم والحلول الممكن اتباعها من خلال آليات منضبطة تساهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تتبعها الدولة المصرية، بالاضافة إلى محاولة الوصول إلى المساحات المشتركة من أجل عبور بوابة الجمهورية الجديدة.

الجلسات النقاشية الحوار الوطني النائب محمد سعد عوض الله التوجهات السياسية قرارات العفو الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

الأرقام تثبت قوة الاقتصاد المصري.. 30 نقطة تكذب إدعاءات وكالات التصنيف الائتماني

رد القانون في حق أسرة نيرة أشرف المطالبة بـ إذاعة حكم الإعدام على المتهم

ترشيحاتنا

تنفيذا للمبادرة الرئاسية |الصحة : فحص وتوعية طبية لـ 35.6 مليون سيدة

الحد الأدنى من الربح 1500 شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك التعمير والإسكان؟

ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من قضية تعذيب الخادمات l القصة كاملة

إعدام وجلد ورجم.. تقرير أممي يكشف عقوبات طالبان القاسية بحق الأفغان

ممنوع المحجبات.. فتاة تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد طردها من مطعم شهير

بقيمة 250 مليون دولار.. خزنة أبوظبي تعتزم افتتاح مركز بيانات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية.. صور

بشكير مطرز.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد في مهرجان الحمامات بتونس

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ