برلماني: الرئيس السيسي حريص على إنجاح الحوار الوطني

قال النائب محمد سعد عوض الله ، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التجهيزات والاستعدادات التي تتم من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني لعقد الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي» تمهد الطريق لانجاح الحوار الوطني والوصول إلى توصيات جادة تساهم في حل بعض المشكلات والأزمات.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والتي شهدت مشاركة واسعة من جانب جميع الأطياف والتوجهات السياسية تؤكد رغبة الجميع في انجاح الحوار الوطني.

وأشار النائب محمد سعد عوض الله ، إلى أن الرئيس السيسي اتخذ العديد من الخطوات التي تعد عاملا رئيسيًا في نجاح الحوار وتوفير مناخ إيجابي، من خلال قرارات العفو الرئاسي المتتالية بالاضافة للاستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الاشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، وكذلك الكلمة التي وجهها للحضور في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أن تلك الخطوات تساهم بالفعل بشكل إيجابي في نجاح الحوار الوطني.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كافة الأحزاب السياسية والشبابية والمجتمعية التي ستشارك في الحوار الوطني وجلساته بالحرص على تقديم رؤيتهم والحلول الممكن اتباعها من خلال آليات منضبطة تساهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تتبعها الدولة المصرية، بالاضافة إلى محاولة الوصول إلى المساحات المشتركة من أجل عبور بوابة الجمهورية الجديدة.